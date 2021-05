“Cuando gané las elecciones, el candidato que derroté [Petro] dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo el mandato. Que su propósito no era dejarme gobernar el país”, manifestó Duque en la parte inicial de su extensa respuesta a la pregunta de si alguien estaba aprovechando políticamente el paro nacional.

En el fragmento de la entrevista difundida en redes que, según Caracol Radio, fue producida por Presidencia de la República, el presidente agregó que la movilización social es un “instrumento político” y que su responsabilidad como mandatario es “decírselo al pueblo colombiano”.

“Esta situación en un año preelectoral demuestra que hay algunas personas que por su interés político no están a favor de la recuperación económica, no están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres entre los pobres. Porque si esas cosas pasan, debilita su discurso”, continuó Duque, explicando su argumento.