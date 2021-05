green

La periodista le contó al matemático que han sido pocos los políticos que han salido a marchar —uno de los que lo hizo recientemente fue Gustavo Petro—, así que quiso saber cuál era su posición ante las manifestaciones del paro nacional, pues su coalición tuvo una reacción tardía.

Ante la duda de la columnista, el paisa explicó que ha conversado con algunas personas que han participado en marchas e incluso ha pedido la opinión de los espectadores, pues necesita entender “la naturaleza de esa indignación”; así concluyó que ese es un espacio en el que no debería haber políticos.

Sergio Fajardo dijo qué opina de que Gustavo Petro hubiese salido a marchar

La duda fue puesta en la mesa por Duzán —de quien dijeron sí es una periodista objetiva—, y el candidato aseguró que su coalición no se ha hecho presente porque el paro nacional “es una expresión ciudadana múltiple” que refleja “la incondormidad hacia la política”.

Además, el antioqueño aclaró que las manifestaciones son legítimas, por lo tanto sería irresponsable irrumpirlas.

“Nuestra obligación es atender la dimensión de lo que está pasando en Colombia. Nunca se había visto algo similar: la expresión joven que reclama y que grita por sus derechos. Eso lo tenemos que respetar, ponerle atención e interpretar”, explicó el paisa, que fue criticado por Carolina Ramírez.

¿Qué piensa Sergio Fajardo de que Gustavo Petro lidere las encuestas?

Teniendo en cuenta que, tanto en la encuesta de Guarumo EcoAnalítica y la del Centro Nacional de Consultoría, el candidato de la Colombia Humana ha estado en la punta, la periodista quiso saber cómo veía el panorama el exgobernador de Antioquia.

“Yo nunca me he quejado de una encuesta. Las encuestas son una fotografía y aún falta un año para las elecciones. [Las encuestas] Han demostrado que Gustavo Petro está adelante; reconocerlo no significa que esté mal lo que está pasando”, dijo Fajardo y agregó que aún hay mucho en qué trabajar.

Aquí, el segmento de la entrevista en que Sergio Fajardo se refiere al paro nacional y a las encuestas: