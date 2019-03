Por medio de un trino, la Corte Suprema dijo que la audiencia no se pudo celebrar “por ausencia no justificada del senador Gustavo Petro”, motivo por el que alto tribunal determinó que “no le asiste ánimo conciliatorio”.

Por eso, la Corte anunció que continuará con el proceso por la denuncia que interpuso el senador Álvaro Uribe, a través de su abogado Abelardo de la Espriella, “por injuria y calumnia”, pues Petro aseguró que el expresidente “desmejoró” las condiciones laborales de los trabajadores.

Pero el senador Petro también acudió a sus redes sociales para confirmar que no es de su interés esta conciliación y que las acusaciones que ha lanzado contra el expresidente Uribe “en 15 años, están sustentadas”.

Además, Petro la emprendió con críticas hacia la magistrada que lleva este proceso en la Sala de Instrucción de la Corte: la mayor del Ejército Cristina Lombana.

“No deseo conciliar por tanto. Y es extraño que rápidamente se me llame a conciliación ante denuncia de Uribe y […] demoran la indagatoria de Uribe”, escribió Petro.

La crítica del senador de la Colombia Humana tiene que ver con una columna que publicó el periodista Daniel Coronell, en la revista Semana, en la que revela que la magistrada Lombana Velásquez omitió decir en su hoja de vida oficial que trabajó con el abogado Jaime Granados, uno de los que actualmente representa a Uribe en procesos ante la Corte Suprema.

No obstante, la funcionaria le respondió a Coronell que si no incluyó ese trabajo fue porque “ninguna certificación me fue expedida”, y porque, según ella, su paso por la firma de abogados (en 1997) no estaba registrada en los archivos.