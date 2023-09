El presidente Gustavo Petro emitió una extensa respuesta a través de su cuenta X a las acusaciones del exviceministro, Ricardo Díaz, quien habló de supuestos sobornos en la adquisición de helicópteros, además criticó las políticas de inteligencia.

Petro contó sobre cómo conoció al general y como llegó este llegó al cargo. “Conocí al general Diaz en mi idea de encontrar la gente de las Fuerzas Armadas que me ayudaría a construir una fuerza pública respetuosa de los derechos de la gente y sin corrupción; he encontrado muchos oficiales en este empeño, con algunos me he equivocado, con otros he acertado”

“Pensé que el general Díaz podría ayudar en este propósito. Mi primera decepción estuvo en que solo al final, cuando el triunfo era posible, decidió apoyar mi campaña, meses atrás habíamos acordado dar ese paso que sería un mensaje de unidad. Muy tardíamente llegó a una reunión para decirme que quería ser ministro de Defensa. Yo ya había previsto a Iván Velásquez porque me daba un claro mensaje de lucha contra la corrupción al frente de las fuerzas armadas”, destacó Petro.

Luego se refirió a los motivos de su salida: “ya en el Gobierno, yo fui el que decidí nombrar como viceministro al general Díaz. Al rato me llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de él y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Por eso salió del ministerio”.

Además agregó, “Esperé de él que iniciara las investigaciones sobre casos de corrupción, con denuncias ante las autoridades pertinentes con sus pruebas, y tenía todo mi apoyo para hacerlo. No ocurrieron”, aseguró.

Con respecto al tema que denunció el general en retiro, afirmó que el no hacer los mantenimientos de los helicópteros en el país fue por él. “tomó la decisión de no permitir que los helicópteros rusos fueran llevados a Rusia al mantenimiento con la empresa contratada en otros gobiernos ni que salieran a Ucrania como pedían los norteamericanos. Colombia no está con la guerra, sino con la paz en cualquier lugar del mundo”.

“Cuando firmaron papeles para desobedecer la orden del presidente, se retiró al personal que insistía en mantener un contrato oscuro”, añadió.

Asimismo, en respuesta a los cuestionamientos sobre la inteligencia del Gobierno, Petro respondió que “impartió la orden de cambiar los objetivos de la inteligencia para ubicar los grandes capos de las economías ilícitas y sus empresarios lavadores. El objetivo de la inteligencia no es perseguir líderes de la oposición o magistrados. No es crear guerras con países hermanos, no es actuar criminalmente dentro de sus territorios”.

“Pensar que, en mi presidencia, antes, ahora o después, pensamos en comprar tres helicópteros italianos para mi oficina es delirante. La plata de la Nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo compró Duque”, Expresó el presidente sobre los supuestos sobornos de los que habla Díaz.

“Claro que hay que investigar las compras de armamentos, las transacciones con la gasolina, el posible uso de bienes públicos para transportar cocaína. La actividad criminal dentro de otros países”, subrayó.

“Unas fuerzas armadas libres de corrupción, respetuosas de la gente, y servidoras del pueblo son la base de la paz y de la construcción de una gran nación. O el Gobierno sale o salen los corruptos al interior del Estado”, finalizó.