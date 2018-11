La explicación de Gustavo Petro se da luego de que el pasado martes la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia hiciera pública la grabación en el Senado, en el preciso momento en que se adelantaba un debate contra el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en relación con el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Como en la parte de la grabación que mostró Valencia se ve a Petro cuando recibe varios fajos de dinero y los guarda en una bolsa, de inmediato sus contradictores tejieron un manto de duda y especulación sobre quién le entregó ese dinero, de dónde provino y para qué lo usó el político.

Además, desde varios sectores políticos se exigió que Petro entregara una respuesta sobre el tema y que se apartara del debate contra la corrupción del cual se ha mostrado como uno de los abanderados.

Por eso, el senador acudió a su perfil de Twitter para con una ráfaga de 16 trinos, en los que menciona varios nombres y fechas, aclarar el contexto que rodea el video y la entrega de ese dinero.

El problema judicial que me sobreviene no está afincado en el video, que aunque muy feo porque recibo 20 millones de pesos, es de procesos lícitos, el problema está en que quien lo vendió también vende una declaración falsa y me enfrentó a ello.

Esos dos hechos me vinculan a Juan Carlos Montes muy estrechamente, me ayuda en mi campaña al senado fracasada de 1994, andamos solos por trochas de vereda en vereda en su propio carro, un viejo volga que aún conserva de recuerdo.

Es Juan Carlos Montes quien me presenta a Simón Vélez. Desde el inicio me pareció una persona brillante y me encantó su trabajo como arquitecto y su filosofía sobre la Guadua. Me confesó su amistad con Vargas Lleras y su esposa y nos volvimos muy amigos.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2018