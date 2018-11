En el reportaje que le realizó el periodista Lorenzo Morales en la revista Gatopardo, Vélez le aseguró que consiguió aportes para Petro y también para Germán Vargas Lleras, dos políticos “antagónicos”, dice el texto, pero que hace parte del “partido neo-oportunismo” al que Vélez dijo pertenecer.

“En el rol de fundraiser (que a veces le implica hacer de tesorero improvisado y guardar los jugosos recaudos en tarros de la cocina) le consiguió aportes a las campañas de personajes antagónicos como el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un exguerrillero al que le presta su casa de descanso en Girardot, como a Germán Vargas Lleras, de derechas y actual vicepresidente de la República. ‘Mi partido es el neo-oportunismo’, fue la explicación de Simón cuando le señalé la elasticidad de sus afectos políticos”, dice Morales en el reportaje.

Esto tendría coincidencia con las explicaciones de Petro, recogidas por Noticias Caracol, en las que declaró que el fajo de billetes que recibió fue por parte de “una persona absolutamente legal y famosa en el mundo entero, el arquitecto Simón Vélez. Esa plata era, primero, para un préstamo y parcialmente para financiar una actividad política”.

No obstante, en el reportaje de Morales Vélez también dio unas polémicas declaraciones pues dijo: “Encarreto a clientes y amigos a que inviertan plata… Me parece entretenido. Es la novela de la vida. Eso es excitante. Y por corrupto que sea un político es peor un policía, créame. En una democracia, mientras se necesite tanta plata para una elección, eso no se puede hacer sino a través de corrupción. La política sin plata no existe”.

Por su parte, según el abogado Abelardo de la Espriella, quien dijo que ya tenía conocimiento del video antes de que Paloma Valencia lo divulgara, aseguró que el dinero era del ‘Loco Barrera y, según expresó en La FM, tiene la “certeza que hay un tema de corrupción muy grande detrás de ese asunto y de que ahí se trataba de un arreglo entre bandidos”.

Por ahora, la Fiscalía anunció que envió pliegos a la Corte Suprema de Justicia para que inicie la investigación respectiva a Petro, que por su condición de senador no puede ser investigado por el ente acusador.