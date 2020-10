green

“Yo tengo que pedir perdón, porque yo pensé que yo podía hacer algo y la verdad me estoy robando el sueldo“, dijo el parlamentario en ‘.La tele letal’. “Afortunadamente lo dono, porque ahí si sería una desgracia, no podría dormir de la vergüenza”, añadió.

“Si me preguntan ‘qué hizo en los 4 años’ (incluso me faltan 2), le puedo decir ‘nada, cero‘”, ironizó Bolívar, y luego dijo por qué:

“He presentado 48 proyectos de ley, he hecho más de 10 debates de control político, he hecho audiencias públicas, he hecho de todo. ¿Y el resultado? Cero. Los proyectos no los ponen en la lista porque las mesas directivas son del uribismo y obviamente no nos van a permitir que pasemos un proyecto”, explicó.

El senador no dejó de enviar una pulla por el debate de moción de censura a Mindefensa que se hundió por lo que él y otros congresistas de oposición matizaron como “otra jugadita”: “Ya llegaron al punto de saltarse la constitución y la misma ley quinta y prohibirnos hacer el debate“, opinó.

Luego fue más allá: “Todo lo que estamos haciendo los congresistas de la oposición es simplemente hacer bulla; denunciar, que eso también lo puedo hacer desde afuera sin ganarme 34 millones de pesos”, deploró.

“Ahí dentro, mientras Colombia no elija 50 senadores decentes, que no tengan compromisos ni con los bancos, ni con los cacaos, ni con los narcos ni con el gobierno, no hay nada qué hacer”, concluye Bolívar.

