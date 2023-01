Finalizada la primera reunión entre el Gobierno Nacional y el Eln, en Venezuela, se fijó la fecha del 13 de febrero para discutir el posible cese bilateral al fuego en Colombia. Ese encuentro de febrero se trasladará a México.

En un comunicado conjunto, citado por Caracol Radio, tanto el Gobierno como el Eln indicaron que ese día se tratará de lleno la posibilidad del cese bilateral al fuego, luego de un “examen de implementación” de los primeros acuerdos ya alcanzados este sábado en Caracas.

En esa misiva ambos actores de los diálogos hablan de “fortalecer los principios” y también de continuar con “confianza y buena fe” para que en febrero se pueda dar el anhelado cese bilateral al fuego.

De igual forma, el Gobierno y los voceros del Eln agradecen a Venezuela y México por ser los anfitriones de los primeros diálogos de paz. También se valora el trabajo de Cuba, Chile y Noruega como países garantes en estos diálogos de paz.

(Vea también: “Turistas, bienvenidos; los recibe ‘Clan del Golfo’”: Morales, irónico con plan de Petro).

Lee También

Así las cosas, hasta ahora está tomando cuerpo la idea que transmitió el presidente Gustavo Petro, en diciembre pasado, acerca del cese bilateral que en su momento fue desmentido por el Eln.

Desde el régimen venezolano también emitieron un comunicado en el que valoran los avances en los primeros diálogos dados entre el Gobierno de Colombia y el Eln.

Allí resaltan su trabajo por “cumplir fielmente el papel de garante” desde el respeto con Colombia, al que llaman “pueblo hermano”.

Los diálogos se tensionaron cuando Petro habló de un cese al fuego bilateral que en realidad no había sido pactado entre el Gobierno y los voceros del Eln.

“Cuando el Gobierno saca de forma unilateral decisiones que tienen que ver con nosotros, sin tenernos en cuenta, quiere decir que son decisiones inválidas. Entonces una preocupación que llevamos es esa situación, esa actuación unilateral de presentar decisiones acordadas por una parte como si fueran de dos partes, esa es una costumbre nociva para el proceso de diálogo y la vamos a examinar con ellos y vamos a mirar correctivos. Mientras esos correctivos no existan y no haya compromisos mutuos de que esto no vuelva a suceder, la mesa va a tener una crisis sin resolver”, comunicó en su momento el Eln en una carta.