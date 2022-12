Hasta los directores de noticieros como el de Red+ Noticias no se salvan de la inseguridad que hay en Bogotá por estos días en diciembre. Giovanni Celis, que está al frente del informativo en dicho canal, fue víctima de un robo en su apartamento, donde los ladrones le dejaron la vivienda saqueada y revolcada.

En diálogo con Blu Radio, el periodista contó más detalles de lo que encontró en el apartamento cuando logró ingresar y se dio cuenta que al inmueble se le habían metido los ladrones. Por fortuna, su esposa e hijos están de viaje y no estaban presentes en el sitio en el momento del hurto.

“La caja de seguridad la jalaron de la pared y dañaron la estructura. Toda la ropa mía y de mi esposa en el piso. Encontré un plato de la cocina en el lavamanos del baño, mi declaración de renta estaba tirada en la ducha, los cuartos de mis hijos revolcados. Hasta encontré dos calzoncillos tirados, uno en la cocina y otro en la puerta, una porquería. Yo no uso eso y es claro que son de los ladrones, lo envolvieron en una toalla”, señaló.

Además, Celis se mostró extrañado por la forma en que ingresaron a su vivienda en uno de los apartamentos más altos del conjunto: “Yo no me explico, vivo en el piso 11, eso es alto. ¿Cómo carajos se metieron?. Utilizaron guantes de carnaza y cuando hicieron las pruebas no habían huellas. Yo no sé si a mí me atracó Spiderman, Supermán o Batman, pero no hay derecho”, agregó.

Finalmente, el periodista respondió sarcásticamente sobre lo que pasó con las cámaras de seguridad del edificio y la respuesta de los que cuidan la unidad residencial: “Bien, gracias. Allá están revisándolas los señores de la Sijín. Los vigilantes no tienen ni idea, la administradora tampoco tiene idea. Es algo absolutamente extraño. Ellos no se dieron cuenta de nada”, indicó.