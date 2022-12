Esta semana, una banda de ladrones que se mueve por las calles del sur de Bogotá fue captada cometiendo al menos dos robos. Según se conoció, se dedica a hurtar vehículos cuando los conductores están ingresando a sus garajes.

La primera víctima de la banda del carro blanco fue una pareja que llegaba en su camioneta a su vivienda, ubicada en el barrio La Fragüita, luego de haber compartido la novena de aguinaldos con allegados.

“Cuando estaba timbrando aparecieron tres tipos: dos me encañonaron con el revólver y el otro encañonó a mi señora, se subió al carro y la bajó. Mi reacción en ese momento fue botar el control al tejado, entonces el otro me dio el cachazo, me tiró al piso y me agarró a patadas”, relató en Noticias Caracol el conductor, víctima de los ladrones, que en esa ocasión tuvieron que huir con las manos vacías.