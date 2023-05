La policía de Antioquia capturó al exfutbolista colombiano Diego León Osorio en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia, quien buscaba pasar 1.849 gramos de cocaína hacia España, explicaron las auoridades.

Esta no es la primera oportunidad que el hombre que pasó por Nacional, Medellín, Santa Fe y Selección Colombia es capturado por esta misma razón, pues en 2016 y 2002 también estuvo condenado por el mismo delito.

(Ver también:¿Qué tan cierto es que a exjugador de Selección Colombia lo mataron en la cárcel?)

Además, cabe destacar que tampoco es el primer exfutbolista que es capturado por este tema. Al contrario, la lista de deportistas que estuvieron tras las rejas es desafortunadamente larga.

Este era el caso más reciente de un colombiano capturado por lazos con el narcotráfico. El máximo goleador del América de Cali fue detenido en 2021 por las autoridades italianas, luego de que tenía una orden desde 2004.

Según dio a conocer la policía en ese entonces, el jugador estaba en Nápoles y llamó la atención de las autoridades. Luego de conocer su identidad fue detenido por una orden de captura pasada y, tal como explicó su abogado, tendría por lo menos una detención de 12 años.

El campeón de la Copa Libertadores en 2004 con el Once Caldas fue detenido y rápidamente extraditado hacia Estados Unidos en 2019, ya que hacia parte de una red criminal que enviaba droga hacia el país norteamericano.

Viáfara era el encargado de recibir los pagos y coordinar las rutas de envío del estupefaciente. En su momento, la Policía Nacional dio a conocer el organigrama de la red, cuyo jefe fue identificado como Luis Toro, alias ‘Don Alonso’, señalado como socio capitalista y emisario con los carteles mexicanos.

Former football player Jhon Viafara (https://t.co/s2volf2RIC), who played in the Premier League in Southampton and Portsmouth, was sentenced to 11 years in prison after being found to have trafficked cocaine from his native Colombia to the United States pic.twitter.com/VrGi0XH1hw

— OlumoRocktv (@OlumoRocktv) April 4, 2021