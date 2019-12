green

En el trino difundido, la congresista del Centro Democrático también escribió junto al video de la situación: “Perfecto ejemplo de grosería, altivez y racismo de este sindicalista de la @cutcolombia que se cree con derechos y sin obligaciones”.

En la secuencia se escucha el altercado entre el funcionario y un policía. El oficial le dice en voz alta “¿Qué dije?”, a lo que este respondió ofuscado: “No me grités, negro hijueputa, no me grités”.

Blu Radio identificó al hombre que tenía un chaleco de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia) como Wilson Saenz, presidente de esa organización en el Valle. Esa emisora lo llamó para preguntarle por el incidente.

Saenz expresó que el policía estaba incitando a la gente que salió a protestar este miércoles en Cali. “Decía (el oficial) que no teníamos derecho a protestar, esa situación saca de casillas a cualquiera”, dijo a Blu.

Aunque reconoció que el insulto fue un error y ofreció disculpas por la situación, dejó claro, en esa radio, que él reaccionó (de mala manera) a la actitud grosera del policía.

Este es el video difundido por la representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Cabal: