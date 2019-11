green

El general Hoover Penilla compareció este domingo a una rueda de prensa junto con el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, y cuando respondía una de las preguntas de un periodista habló del drama que también vive el uniformado.

“¿Ya fue identificado el miembro del Esmad que disparó contra este jovencito?”, fue la pregunta, que, de entrada, molestó a Penilla.

“En primera instancia, hasta dónde yo he logrado conocer, no disparó en contra de él. No sé si con lo que vaya a comentar estoy yo también incurriendo en una situación en la cual cualquier ente de control me llame a responder”, dijo el alto oficial.

“Pero lo cuento como comandante de policía cuando uno de sus hombres se le acerca y llorando dice: ‘Me sucedió esto; pasó esto’. Son temas que yo no quiero… Mire: a mí no me gusta que vean al policía con qué pesar, que pobrecito el policía. No”, agregó enfático.

Después sostuvo que hay situaciones complejas que él como comandante debe entender también. “Y ese es el drama que se están viviendo en ambas familias [la del Dilan Cruz y la del policía]. Pero seamos coherentes también en todo sentido”, continuó y defendió a la institución: “El policía no sale a causarle daño a nadie. El policía no sale a maltratar a nadie”.

En ese momento, habló de lo que le dijo su subalterno involucrado en al caso que hoy mantiene a la expectativa a la ciudad.

“Cuando a mí ese policía me dice, dentro de su drama: ‘Hasta aquí me llegó mi vida; hasta aquí mi familia, hasta aquí mi profesión’”, empezó por decir Penilla, y después agrego desde su perspectiva: “Hasta aquí todo lo que él ha proyectado, lo que ha construido…”.

“Pues lógico que yo no puedo levantar a Dilan de allí de esa cama donde está en este momento, o esa sala de cuidados intensivos. Pero también tengo que ponerme en los zapatos de esta otra persona. No como comandante”, dijo, y pidió lógica “ante las situaciones”.

Después de eso, volvió a explicar el accionar del Esmad, pero cerró con una afirmación que puede incrementar la preocupación de los capitalinos.

“El Esmad no estaba allí porque quiso”, advirtió Penilla. “Es porque ha venido una serie de desórdenes, desmanes a nivel de la ciudad. Ya estamos completando cuatro días en esta situación. Y vamos a restablecer el orden, vamos a restablecer la normalidad. Y yo se los dije: cueste lo que cueste, pero siempre cumpliendo las normas, las leyes. Respetando a todos y cada uno, de uno y otro lado. Pero habrá situaciones que se nos van a salir de las manos. Como esta [la de Dilan Cruz]. Lamentable. Soy el primero que lo lamenta”.

Estas declaraciones del general Penilla están después del minuto 43: