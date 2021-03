Después de casi dos horas y media de rendición de cuentas, donde valoró el trabajo de sus funcionarios y enumeró decenas de operaciones exitosas de la entidad, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, lanzó una dura frase con la que quiso arremeter contra sus detractores.

“Mucha gente me ha criticado y me ha dicho: ‘El fiscal general no baja la cabeza, tiene un ego muy alto, es una persona prepotente’. Si ser prepotente o tener ego muy alto es agacharle la cabeza a ciertos sectores de este país, seguiré siendo prepotente y seguiré teniendo el ego muy alto en este país”, indicó Barbosa en el evento.