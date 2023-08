Luego de la polémica que provocaron sus constantes vuelos en helicóptero, Francia Márquez vuelve a ser criticada porque estaría haciendo repetitivas solicitudes de ambulancias para que la atiendan a ella y a sus familiares.

(Lea también: “Es heredado”: Francia Márquez contestó si es arrogante por su criticada frase “de malas”)

La vicepresidenta, quien pasa sus fines de semana en su residencia en Dapa (Valle del Cauca) suele solicitar acompañamiento 24 horas de uno de estos vehículos para atención personalizada, reveló Semana.

Según la revista, las solicitudes vienen ocurriendo desde hace varios meses. En los documentos se pide que se acompañe “la agenda oficial y privada” de la vicepresidenta en Dapa durante los fines de semana, por lo general desde el jueves y hasta el lunes.

Es ahí donde se solicita una ambulancia medicalizada con su respectivo personal operativo, la cual es una misión médica tipo soporte vital con un médico con experiencia en atención de urgencias y emergencias, un conductor de ambulancia y un técnico de enfermería capacitado con amplia experiencia.

La revista preció que la vicepresidenta exige que estas ambulancias la acompañen 24 horas. Incluso, las saca de Cali hacia Dapa, en el municipio de Yumbo, para que se estacionen en inmediaciones de su casa.

“Cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidenta, exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud en Cali y bloquee una de las siete ambulancias que tenemos”, dijo una fuente a Semana.