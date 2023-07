El pasado viernes, la vicepresidenta Francia Márquez se posesionó como la nueva ministra de la Igualdad y Equidad desde La Guajira, donde hizo parte de diferentes eventos del Gobierno Nacional.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, la cartera contará con un presupuesto de 500.000 millones de pesos y tendrá 744 cargos en total, los cuales están divididos en 6 despachos distintos.

El número de trabajadores en el ministerio ha desatado una controversia y hasta José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, aseguró que la estructura del mismo debe ser modificada.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente”, escribió en Twitter Ocampo.

La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos.

— Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) July 4, 2023