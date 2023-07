Se conocieron los resultados del más reciente Opinómetro, hecho por la compañía Datexco para W Radio, en el que se evaluó la imagen de Gustavo Petro en Colombia. A los ciudadanos se les preguntó sobre temas coyunturales, como el hundimiento de la reforma laboral, la relación con la prensa y la creación del Ministerio de la Igualdad.

En primer lugar, el resultado más importante tiene que ver con la favorabilidad del mandatario, pues su aprobación cayó al 31 % y la desaprobación aumentó al 57 %, lo que refleja un notorio descontento del país con la gestión de Petro en sus primeros 11 meses de Gobierno.

Este resultado se suma a los que han dado otras encuestadoras como Invamer y Polimétrica, que también refleja una imagen negativa del presidente en el país. La primera reveló que la desaprobación del mandatario está en 61 % y la segunda que es del 55 %.

De igual manera, a los 700 colombianos se les consultó sobre si Petro debería volver a presentar la reforma laboral, que se hundió hace poco en el Congreso. Al respecto, el 52 % señaló que debe hacerlo, el 28 % que no debe, el 13 % no sabe y el 7% no respondió.

También, respondieron sobre la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad, el cual es liderado por Francia Márquez. El 53 % respondió que sí es necesario y el 29 % que no.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que hizo parte hasta hace poco del Gobierno Petro, también encontró irregularidades en la nueva cartera. En primer lugar, el economista indicó que es necesario simplificar algunos elementos del Ministerio que busca reducir las brechas sociales y económicas más complejas de Colombia.

Puntualmente, Ocampo aseguró que en la nueva cartera no deben ser cinco sino máximo dos viceministerios, así como no deben existir 20 direcciones generales sino unas cinco y tampoco debe haber delegados en departamentos.

Por último, se refirieron a las alocuciones del presidente Petro y si estas afectan o no a la libertad de prensa en Colombia, sobre todo con la dilatada relación del mandatario con algunos medios de comunicación. El 44 % aseguró que sí afecta, el 34 % opina que no, el 13 % no sabe y el 9 % no responde.

Lee También

A continuación, la ficha técnica hecha por la encuesta Datexco

Opinómetro: vuelve a bajar … by W Radio Colombia