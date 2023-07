Iván Mejía Álvarez, que se suele despachar sobre distintos temas relacionados con el fútbol y la actualidad nacional, se desató en contra del Ministerio de la Igualdad, creado para que sea dirigido por Francia Márquez vicepresidenta de Colombia.

Con el objetivo de planear, ejecutar y hacer seguimiento a políticas por la eliminación de las desigualdades, la no discriminación, trabajar por la población vulnerable y grupos históricamente discriminados, desde Manaure, La Guajira, el Presidente @PetroGustavo posesionó a… pic.twitter.com/gxYmNr0O0W — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 30, 2023

El comentarista criticó la puesta en marcha de la cartera al considerar que se trata de un foco de favores políticos mediante el cual se repartirán partidas, cargos y demás, según dio a entender en un afilado trino.

(Vea también: Petro posesionó a Francia Márquez en su Ministerio de Igualdad, con mucha plata a cargo)

El periodista basó su posición en lo expuesto por José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro y quien lamentó mediante sus redes sociales que la nueva cartera sea una puerta abierta nunca antes vista para la burocracia por la cantidad de dependencias contempladas para su funcionamiento.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no 5 sino máximo 2 viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, tuiteó Ocampo.

La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos. — Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) July 4, 2023

Fue por ello que Mejía compartió este mensaje para sentar su punto de vista, lleno de ira ante lo anunciado.

Lee También

Iván Mejía critica Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez

El comentarista escribió que el cambio que había propuesto el presidente de Colombia cuando estaba en campaña está lejos de concretarse y que, por el contrario, lo que se ve en la actual administración son las viejas prácticas que Petro decía iba a combatir.

“No tiene presentación alguna el montaje clientelista y burocrático de ese ministerio”, apuntó el periodista inicialmente.

Y complementó su salida declarando su decepción: “Eso no es el cambio, es más de lo mismo”.

Sin embargo, este no ha sido el único latigazo de Mejía al Gobierno Petro, ya que antes lo había señalado por “peligrosas muestras de autoritarismo”, por convocas a marchas con un “asqueroso tufillo chavista” y por el nombramiento de ministros a los que catalogó de “lagartos”.

Acá, la publicación de Iván Mejía: