Leonor Espinosa y Francia Márquez tuvieron un duro encontronazo en redes sociales debido a una crítica que hizo la chef, la cual fue contestada por la vicepresidenta con una fotografía de la cocinera visitando Suárez (Cauca) para conocer recetas de ese lugar del país.

Tan raro, eso no era lo que decía hace algunos años, cuando yo solo era una líder social, y usted fue a nuestra comunidad a averiguar por los sabores y saberes ancestrales de nuestro territorio. https://t.co/QwaIQqBQ6A pic.twitter.com/6JwS66B77y — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 12, 2023

La famosa chef, que en el último tiempo ha cuestionado a la administración de Gustavo Petro por la situación económica del país, no se dejó echar tierra y aseguró que su cocina es de mucho prestigio y que ella sí ha recorrido dichos territorios para fortalecer su gastronomía.

Incluso, Leonor Espinosa se animó a invitar gratis a quienes duden de sus preparaciones y hasta se la extendió a Francia Márquez, después de las críticas que le hizo.

“A quienes aseguran o creen que mi restaurante es de recetas de la cocina ancestral o tradicional del Pacifico u otras regiones, quedan cordialmente convidados de manera gratuita al menú de degustación con maridaje. Por supuesto de no ser, pagarían la cuenta. Invitación extendida a la vicepresidencia”.

Leonor Espinosa dice que pasó con invitación a Francia Márquez

Según comentó Espinosa, la invitación a su restaurante en la capital del país no fue aceptada por la vicepresidenta.

“¿Uno qué puede hacer ante la ignorancia? Eso es atrevido y la gente me ataca. Ni siquiera Francia Márquez ha venido a mi restaurante para decir que yo me robo la receta de su territorio”, dijo la chef a Red Más Noticias.

Admirable esta mujer, orgullo caribe para el mundo carajo! @Leoescocina pic.twitter.com/N3NPgINICd — Dunia Soad De la Vega Jalilíe (@duniasoad) August 2, 2023

Espinosa aclaró que no pertenece a ningún partido y que sus críticas no tienen tinte político. “Cuando uno hace una crítica desde la objetividad, saltan a atacarlo de una manera. La mayor acusación que me hacen es que me he robado las recetas del Pacífico”, manifestó.

Finalmente, la chef recordó que a la vicepresidenta, cuando estuvo en Suárez “le consta que para implementar el proyecto tuvimos que pedir el permiso del Consejo comunitario”.