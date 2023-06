A Leonor Espinosa no le tiembla la voz para hablar de su vida, los restaurantes y la fama, pues en entrevista con revista Bocas fue muy clara con lo que piensa frente a otros chefs que se ufanan o se agrandan por su reconocimiento.

Y es que, para la nacida en Cartago (Valle del Cauca), pero criada en Cartagena, es vital disfrutar de la profesión estando metida en la cocina, ya que considera que es el sitio perfecto para ser feliz.

“Tengo muy claro que mi función como cocinera es estar en la cocina y eso me encanta… Tal vez si hiciera uso de la fama, seguramente estaría grabando un programa, abriendo un restaurante en Miami o en Nueva York“, dijo.

Y añadió: “Tengo el asentamiento ya de una edad. Cada vez afirmo más lo que yo quiero. Yo vine a este mundo a ser feliz y no a amargarme la vida.

Fue en el diálogo con la revista Bocas que Espinosa se refirió al futuro del restaurante de alta cocina Leo, ubicado en Bogotá, el cual, según ella, tiene pocos años de vida.

Tal y como explicó la reconocida chef, a su prestigioso restaurante, que recientemente fue catalogado como uno de los mejores del mundo, le quedarían cerca de cinco años, pues dio a entender que está buscando una transformación del negocio que no implique tanto desgaste.

“El restaurante Leo tiene un tiempo cada vez más corto. Yo no sé si ponerle más de cinco años. Creo que serán cinco años más en la alta cocina. Eso pienso ahora. Tal vez quisiera quedarme en este mundo de la hospitalidad y la restauración, pero ya en otras plataformas que no me desgasten tanto, que no sean tan intensas, competitivas, tan traicioneras”, concluyó.