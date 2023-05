A través de una publicación en su cuenta de Instagram, ‘Tulio Recomienda’, reconocido creador de contenido culinario, causó revuelo e intriga por su opinión sobre la chef colombiana Leonor Espinosa.

Y es que cabe recordar que Espinosa, quien hace poco tuvo un lío con Uber, fue catalogada como la mejor cocinera del mundo el año pasado durante los premios The World’s 50 Best Restaurants 2022, que se llevaron a cabo en Londres.

Get to know Leonor Espinosa, recipient of The World’s Best Female Chef Award, sponsored by Nude Glass. Learn more here. #Worlds50Best @NudeGlass @Leoescocina https://t.co/DtUoPmOP7y

— The World’s 50 Best (@TheWorlds50Best) May 17, 2022