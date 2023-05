Leonor Espinosa no ocultó su mal genio luego de haber dejado en un carro de Uber parte de los elementos que llevaba, pues aseguró que la empresa no le ha respondido.

Y aunque inicialmente no dijo qué era lo que había dejado en el vehículo que la transportó ni el valor del elemento, expuso todos los datos del automotor que la llevó.

Sin embargo, este no es el primer incidente que hace público la dueña de uno de los 50 mejores restaurantes del mundo, ya que semanas atrás se había quejado por de Avianca.

Chef Leonor Espinosa se queja de Uber por objeto olvidado

La cartagenera residente en Bogotá compartió este miércoles 17 de mayo de 2023 a primera hora de la mañana la historia que vivió.

“Anoche pedí un servicio y dejé un objeto olvidado en un Renault Duster [y puso la placa]. De inmediato me comuniqué con ‘Uber Support’ y Uber Colombia para que contactaran a su socio José Édgar [nombre del conductor]”, escribió en principio.

Y añadió que a su reclamo no se le dio trámite porque no fue posible contactar al chofer en cuestión: “¿Cómo es posible que no pueda recibir respuesta cuando supuestamente tienen todos sus datos?”.

Anoche pedí un servicio y dejé un objeto olvidado en un Renault Duster de placas WNU794. De inmediato me comuniqué con @Uber_Support @Uber_Col para que contactaran a su socio José Edgar “Uber Pro Diamond”. ¿Cómo es posible que no pueda recibir respuesta cuando supuestamente… — Leonor Espinosa (@Leoescocina) May 17, 2023

Sin embargo, hubo quien le dijo a la mujer por la misma red social que no juzgara al conductor porque otro pasajero se pudo haber llevado la pertenencia.

Fue así como la chef le bajó la temperatura a su reclamo, pues replicó dando a entender que lo que había olvidado no era un elemento de lujo.

“No se trata de juzgar a nadie. El tema es recuperarlo. Entre otras, es un objeto un poco pesado y grande. Él se dio cuenta que no fue bajado”, explicó.

En consecuencia, le ripostaron por exponer la información del hombre en cuestión: “No se trata de juzgar, pero ya dejaste parte de los datos de la persona”.

Acá, el cruce de mensajes:

Al uber se puede subir alguien a los 10 min y llevarse el objeto y el conductor no enterarse. Digo, para no masacrarlo en redes… — Carolina Perea (@helvetica87) May 17, 2023