Hay que deja algo claro: Gustavo Petro es presidente de Colombia por su liderazgo y por el gran apoyo que recibió en la campaña presidencial al anunciar a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, esa realidad parece que se le olvidó al mandatario al llegar a la Casa de Nariño, pues cada vez le dan menos liderazgo y visibilidad a la primera vicepresidenta negra del país.

Tan claro es que hasta la misma Márquez lo mencionó en el convulsionado consejo de ministros del martes 4 de febrero, que fue televisado. La vicepresidenta, que también es la encargada del Ministerio de la Igualdad —creado en este Gobierno—, le dijo al presidente que sigue firme junto a él, pero no quiere que la vean como oposición o alguien que le pone trabas al “gobierno del cambio”.

“Yo espero que la equivocada sea yo en términos de mi postura aquí. Pero en los caminos que he ido haciendo, presidente, yo no me he equivocado… Presidente, déjeme decirle cara al país. La gente dice, ah, la gente la tiene relegada. Sí, la gente tiene razón. Yo pensé que yo llegaba aquí a ser su aliada y yo se lo dije. Yo soy su aliada, yo no soy su enemiga. Yo vengo aquí a acompañarlo y ayudar a construir un proyecto de nación”, aseguró Francia Márquez.

(Vea también: Pese a oposición de ministros, presidente Petro exige “segunda oportunidad” a Benedetti)

Pero también aprovechó su intervención para expresar lo que le dice su comunidad y que le preocupa mucho. “Ayer, mi propia familia diciéndome: aquí nos están cayendo casquillos de los disparos. Es algo que me duele profundamente. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a hacer parte de este Gobierno. Suárez (su pueblo natal) ha vivido más de cuarenta atentados de explosivos que le han puesto recientemente. Suárez y el Cauca“, expresó Francia.

Precisamente, el Cauca ha sido una una zona con muchos atentados en el Gobierno de Petro y ni la presencia de los ministros, ni las acciones del Ejército, ni los aguados diálogos de paz han servido para que esto cese. A raíz de esto, la vicepresidenta expresó: “Pienso en las angustias y en las preocupaciones y en el sufrimiento de la gente en este país, de todos, porque finalmente es un país que la violencia, como usted dice, el sectarismo nos llevó a bañarnos en sangre. No hay una familia en este país que no sea víctima. Pero cómo hacemos que este proyecto no termine dilapidado. Y digo este proyecto porque es el que yo creí. Yo no creía en la política, presidente. Y cuando la gente iba a buscar que mi pueblo votara, yo le decía no vote por esos politiqueros. La política se metió con mi familia, con mi pueblo, con mi comunidad”.

Lee También

Como el presidente aseguró que dentro del mismo consejo de ministro había personas con agenda propia, sin mencionar cuáles, la vicepresidenta puso sobre la mesa su renuncia al Ministerio de la Igualdad, señalando que así lo hizo desde el primer día. Eso sí, dejó bien claras sus inclinaciones políticas: “Yo no he sido de izquierda, yo no he sido de derecha, yo no he militado en nada. Yo he sido una mujer activista, defensora de la vida, defensora de los derechos humanos, defensora de la naturaleza, defensora del territorio y eso sigo siendo”.

Pero su intervención tuvo un mensaje mucho más poderoso, que no fueron propiamente sus palabras. Por primera vez en este Gobierno, la vicepresidenta se mostró como la líder por la que 783.160 personas votaron en la consulta interna y manifestó su inconformismo con algunas decisiones del presidente, algo inédito (al menos tan visiblemente).

(Vea también: “Yo a usted lo amo”: Gustavo Bolívar se confesó con Petro en pleno consejo de ministros)

De hecho, fue Francia la que abrió la llave para lo que terminó siendo una exposición de argumentos contra Laura Sarabia y Armando Benedetti. La vicepresidenta manifestó con claridad que el nuevo jefe de despacho no debería estar en la mesa del consejo de ministros y también expuso los desencuentros que ha tenido con la recién posicionada como canciller. Eso también es una muestra de su liderazgo, pues algunos petristas como Gustavo Bolívar o Alexander López se pusieron de parte de ella y Susana Muhamad, la ministra de Ambiente.

Para finalizar su intervención en este convulsionado consejo de ministros, Francia Márquez: “Se la voy a decir a usted [refiriéndose al presidente Petro] las veces que sea necesario con la lealtad y con la transparencia, como siempre le he hablado. Porque no soy una mujer desleal, no soy una mujer deshonesta y soy una mujer que por tener coraje me han intentado matar en este país. Pero aquí estoy para decirle que dentro del Gobierno, fuera del Gobierno, sigo caminando con la frente en alto hasta lograr que la dignidad se haga costumbre para este país”.

¿Francia Márquez puede renunciar a ser vicepresidenta?

Sí, Francia Márquez puede renunciar a ser vicepresidenta. De hecho, en el consejo de ministros fue clara con su posición al respecto: “Mi carta de renuncia yo se la puse desde el mismo día que usted me designó como ministra de la Igualdad y usted sabe que la puse en su escritorio para que usted la firme cuando lo considere. Pero yo le aposté junto a usted a un sueño de cambio, de transformación. Y no pasa un día, presidente, en que no piense eso”.

Lo que no puede pasar es que el presidente la despida, pues ella fue elegida por voto popular. Eso sí, ella no ha manifestado que tenga de nuevo intenciones de aspirar a la presidencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.