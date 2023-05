Francisco Barbosa, además de tener casada la pelea con Gustavo Petro, no escatimó para rechazar varios hechos recientes que protagonizan no solo funcionarios del Gobierno, sino también del mismo Pacto Histórico.

Se refirió a uno reciente, ocurrido el primero de mayo pasado, en el que participó Francia Márquez públicamente y con el que exaltó a la ‘primera línea’, como un grupo que, según dice, ha luchado por los derechos de muchos en Colombia. Sin embargo, no dijo nada sobre los actos delictivos y violentos que protagonizó ese mismo colectivo y que llevaron a la captura de varios de sus integrantes.

“No me da miedo decir aquí: ‘que viva la ‘primera línea’’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice estamos con ustedes y no los olvidamos. Por eso, cuando caminé con ellos me pedían educación y la reforma tributaria que se aprobó va dirigida a ese objetivo”, dijo la vicepresidenta hace pocos días.

Dicha expresión fue rechazada por Barbosa, que le pidió que se serene, entre otras cosas, porque no está pensando en los familiares de personas que son víctimas de esa misma ‘primera línea’.

“Esta es la mayor manifestación de que Petro y Francia Márquez están pensando igual. Imagínese qué pensarán las víctimas de algunos integrantes de la primera línea. Aquí están violentando los derechos fundamentales de las personas. Son los jueces quienes han terminado validando las decisiones de la Fiscalía. ¿Qué tiene que decir una vicepresidenta sobre procesos judiciales? Discúlpeme, ¿qué tiene que decir sobre sentencias?”, dijo el fiscal, citado por Semana.

Para Barbosa, la expresión de Márquez en pro de la ‘primera línea’ es un mensaje provocador y por eso le respondió con unas palabras, entre otras cosas, para que tengan en cuenta lo que dice la Constitución sobre las actividades y delitos relacionados con ese grupo.

“Yo les diría: serénense, modérense, reflexionen y estudien un poquito derecho constitucional. La Constitución es muy clara en los límites que tiene un vicepresidente, un presidente, un ministro y también un fiscal”, señaló el fiscal.

Cabe recordar que no solo el jefe del ente acusador ha rechazado el acto de la vicepresidenta. En días pasado se conoció que varios congresistas la denunciaron por presunto delito de abuso de autoridad, por ovacionar al grupo.

Lo afirmado por Márquez constituye “una exteriorización de una valoración subjetiva que reivindica la legitimidad de las acciones violentas de ese grupo, al tiempo que desacredita la acción judicial emprendida en contra de algunos de sus miembros por parte de la rama judicial”, afirmó el representante Juan Espinal.