La senadora y el representante a la Cámara del Centro Democrático denunciaron ante la Fiscalía a Francia Márquez, por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, conforme al artículo 416 de la Ley 599 de 2000.

La denuncia contra la vicepresidenta fue presentada por sus manifestaciones públicas de apoyo a las acciones de la ‘primera línea’, en un evento del Día Internacional del Trabajo, en Cali.

#Política🏛 | El representante @Juan_EspinalR y la senadora @PaolaHolguin radicaron ante @FiscaliaCol una denuncia en contra de la vicepresidenta Francia Márquez por el apoyo que expresó a la ‘Primera Línea’ en días pasados. pic.twitter.com/TV2bAia6KP — Kienyke (@kienyke) May 4, 2023

Para los congresistas, lo afirmado por Márquez constituye “una exteriorización de una valoración subjetiva que reivindica la legitimidad de las acciones violentas de ese grupo, al tiempo que desacredita la acción judicial emprendida en contra de algunos de sus miembros por parte de la rama judicial”.

Holguín y Espinal señalaron que la vicepresidenta, como cualquier otro servidor público, está obligada, constitucional y legalmente, a respetar la independencia judicial y a colaborar con el buen funcionamiento de la justicia. Por lo tanto, tildaron de “inaceptables sus declaraciones”.

El pasado primero de mayo, la vicepresidenta apareció en una tarima hablándoles a sus seguidores y con micrófono en mano expresó su admiración por el grupo que causó desmanes en el paro nacional.

“No me da miedo decir aquí: ‘que viva la ‘primera línea’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice estamos con ustedes y no los olvidamos. Por eso, cuando caminé con ellos me pedían educación y la reforma tributaria que se aprobó va dirigida a ese objetivo”, dijo Márquez.