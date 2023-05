Las polémicas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez, en medio de las movilizaciones de este 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo, en las que expresó su completo apoyo a la Primera Línea, no solo fueron mal recibidas por varios sectores del país.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, una de las personas que acompañó los procesos de negociación en su momento con los jóvenes, a través de su cuenta de Twitter, no solo las rechazó, sino que le pidió que focalizara mejor su liderazgo.

“¿Viva la Primera Línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá?, ¿viva la Primera Línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo?, ¿viva la Primera Línea que asesinó, secuestró y torturó policías?”, señaló la gobernadora Roldán.

Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá? ¿Viva la primera línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo? ¿Viva la primera línea que asesinó, secuestró y torturó policías? — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 2, 2023

Así mismo, la funcionara, en un tuit que publicó más adelante, también le recordó a la vicepresidenta que la Gobernación no fue ajena a la situación que se presentó en el departamento, y que en su momento condenaron “la brutalidad policial” y expresaron su apoyo a la “protesta pacífica”. Sin embargo, considera que Márquez no puede perder de vista todo el caos y destrucción que se generó no solo en Cali, sino en varios municipios vallecaucanos.

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica”, agregó.

Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 2, 2023

La gobernadora Roldán también expresó su preocupación en entrevista para Blu Radio, en donde no solo le recordó los meses de angustia que vivió la ciudadanía, sino que le pidió que usara su cargo y rol para llamar a la reconciliación, y no para dividir al pueblo colombiano.

Ella considera que las palabras de Francia Márquez solo demuestran que está llena de “resentimiento, odio, rencor”, por lo que la invita a que deje el pasado atrás, y se proponga construir país.

“Es una persona que está llena de resentimiento, que no ha aprovechado esa gran fortuna que le dio la vida de todo lo que ella cuenta de venir de ser una empleada del servicio a hoy ser la vicepresidenta de un país y, asumir ese rol de liderazgo”, agregó.

Por otro lado, le recordó que el estallido social de 2019, protagonizado por personas que decían hacer parte de la Primera Línea, no solo cobró la vida de varias personas, sino que dejó una fuerte crisis económica, por lo que muchos cañelos y vallecaucanos consideran que “fue peor el estallido social que la misma pandemia”.

“El dolor para nosotros, cuando le preguntan a un vallecaucano, todos decimos: nos aguantamos una pandemia y no un estallido social. No tuvimos un solo municipio abierto, todos estuvieron encerrados, lo que se perdió y los jóvenes y policías que murieron”, recordó la mandataria.

Para ella, el país en estos momentos cuenta con una “vicepresidenta que no ha asumido su liderazgo y no sabe la responsabilidad que tiene de usar ese liderazgo para bien y no para llamar a situaciones como esta, protesta y protesta”, concluyó.