La revelación de la directora del ICBF sobre cómo llegó al cargo ha causado bastante revuelo en diferentes sectores políticos y de la opinión pública, ya que muchos juzgan al Gobierno por la forma en que le dieron el puesto a la funcionaria.

Y es que cabe recordar que Concepción Baracaldo dijo en Caracol Radio que Verónica Alcocer, vecina y conocida de ella de hace muchos años, fue quien la llamó para ofrecerle la dirección del Bienestar Familiar.

“Yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada. Me dijeron: ‘¿quieres colaborarme en el Instituto?’, esa llamada me la hizo Verónica Alcocer. Somos vecinas y nos conocemos hace mucho tiempo. Verónica es la que me ofrece el cargo”, dijo ‘Concha’ Baracaldo.