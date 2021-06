“Esto no puede seguir como viene”, señaló Londoño en su editorial del programa ‘La hora de la verdad’, en el que exigió el uso de la fuerza para levantar los bloqueos que mantienen al país en estado de zozobra.

“El tema fundamental es el uso de la fuerza para hacer cumplir el derecho”, afirmó, y subrayó que “el puerto de Buenaventura se tiene que desbloquear por las buenas o por las malas“.

Londoño, ministro del Interior de Álvaro Uribe entre 2002 y 2004, formuló varias críticas a la gestión del jefe de Estado durante el paro nacional: “Esto no se hace con visiticas, con saludos, con golpecitos de puño a los amigos y con sonrisas. No: esto se hace con la seriedad que el país demanda“, enfatizó, antes de lanzar la primera advertencia.

“Señor presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (…), no le queda más remedio que renunciar”