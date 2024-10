El pasado viernes 27 de septiembre, Hezbolá anunció que su líder, Hasán Nasralá, fue dado de baja en un bombardeo israelí cerca de Beirut. Esto representó un duro golpe para el movimiento islamista libanés proiraní y dio origen a amenazas de represalias contra Israel.

(Vea también: “El M-19 ha dado 2 presidentes en América Latina”: Petro repite en México dudosa versión)

Para Israel, la muerte de Nasralá constituyó una gran victoria, teniendo en cuenta que era el responsable del asesinato de innumerables israelíes y ciudadanos de otros países.

La muerte del considerado como el hombre más poderoso de Líbano fue lamentada por líderes políticos como Nicolás Maduro (de Venezuela), Vladimir Putin (de Rusia) y Ali Khamenei (de Irán). Además, el presidente Gustavo Petro se pronunció en X y tildó a Nasralá como un “clérigo líder e inteligente”.

Asesinaton a 700 inocentes para asesinar a un clerigo líder e inteligente. Artículo de Tariq Alí.https://t.co/XTXEmET0ke — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 30, 2024

¿Qué dijo Felipe Zuleta sobre Gustavo Petro?

La postura del mandatario fue reprochada este miércoles 2 de octubre por el periodista Felipe Zuleta, quien en ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, no ocultó su molestia por la imagen que se le estaría dando al mundo de la posición de Colombia respecto al grupo terrorista Hezbolá.

—Tenemos que dejar en claro, no sé si todos, que no nos representa. El presidente no nos representa— aseguró Zuleta en tono fuerte.

—Felipe, a ver, el presidente es nuestro presidente, nos guste o no— le replicó Néstor Morales, director del espacio radial.

—Sí, pero no nos representa, Néstor. No me representa, yo no sé a usted, padre [Linero]— comentó nuevamente Zuleta.

—No, no. Sí nos representa porque es el Estado colombiano, claro que es el Estado— respondió el padre Alberto Linero.

—Es una vergüenza la posición del presidente— agregó Felipe Zuleta.

Lee También

Después de un debate sobre lo ocurrido entre Israel y el pueblo libanés, el periodista insistió con que lo que muestra el presidente Gustavo Petro no va en línea con su pensamiento.

—No me gusta y a mí no me representa […]. Tan ocupado defendiendo a Hezbolá y tan despreocupado con las masacres en Colombia— dijo en el mismo programa.

—Felipe, es muy raro que el presidente Petro esté apoyando a un grupo abiertamente terrorista— señaló nuevamente Néstor Morales.

—No, lo raro sería que no lo apoyara. Es qué, ¿cuál es el origen del presidente Petro? La guerrilla— concluyó Zuleta, evidentemente molesto.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.