Zuleta dijo en ‘Mañanas blu’ que la administradora de Bogotá pudo conseguir lo mismo, refiriéndose a los últimos ventiladores que el Gobierno le entregó a la ciudad para no ampliar las UCI, si hubiese actuado con “elegancia”.

“Me parece que la doctora Claudia López se ha comportado de una manera gaminezca. […] Me parece que no es el estilo, no es la manera de conseguir las cosas. […] Usted puede ser vehemente, pero no gamín. Conozco mucha gente vehemente, pero elegante. Deja mucho que desear”, opinó el comunicador.