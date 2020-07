green

López insistió con vehemencia en la necesidad de disponer de esos respiradores para evitar una cuarentena estricta en Bogotá. Ante la insistencia, Diego Molano fue enfático en resaltar el cumplimiento del Gobierno con ese compromiso.

“Esto es diciendo y haciendo. Los ventiladores se logran con gestión e inversión, no con palabras”, había dicho Molano más temprano, en una declaración que ya era una clara indirecta para la mandataria bogotana.

Pero el funcionario no lo dejó ahí y más tarde subió el tono en Caracol Radio con una declaración más fuerte:

“El gobierno ha venido cumpliendo con el cronograma. Estamos seguros de que gestionar ventiladores no se hace a punto de gritos se requiere hacer gestión y hacer inversión y el gobierno lo ha venido haciendo”, declaró Molano.

La alcaldesa, que no había respondido el primer sablazo, esta vez no lo dejó pasar y en Twitter le respondió directamente al funcionario diciendo que “recurrir al manido ‘no es con gritos’ cuando una mujer deja en evidencia a un hombre poderoso no aporta nada a ninguna discusión”.

“La pandemia del machismo y las violencias contra las mujeres es peor que la del Covid. No la alimentes. Usa argumentos, no estereotipos”, agregó López.

Molano también le respondió en esa red social: “Siempre he examinado argumentos y resultados al debatir y no valoro a líderes políticos por estereotipos”, afirmó. Luego la acusó de atacar al presidente: “Ante agresiones al presidente Iván Duque lo que hago es aclarar con hechos los resultados”, añadió.

“Él me ha enseñado ‘suave con las personas, duro con los argumentos'”, concluyó.