En la mesa de Blu Radio se armó un debate por la decisión que tomó el Gobierno Nacional de enviar a Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, a la posesión de Nicolás Maduro prevista para el próximo 10 de enero.

Ricardo Ospina, periodista de la emisora citada, cuestionó la presencia de Colombia en el acto político, considerándolo como un respaldo al régimen de Maduro. Fue a raíz de ello que le preguntó la opinión a su contertulio Felipe Zuleta, quien en diferentes oportunidades ha manifestados su disgusto con el presidente Petro.

“Si a usted lo invitan a una fiesta y va a la reunión, pues termina legitimando la reunión, usted no va a una fiesta cuando tiene algún tipo de reparo sobre lo que hace el invitado. Usted no va, simplemente no asiste”, dijo Ospina.

(Vea también: “Me voy”: Fabio Ochoa dijo dónde y con quién pasará sus días en libertad)

Felipe Zuleta se despachó contra Gobierno Petro por posesión de Maduro

Zuleta tomó la palabra y se despachó contra el Gobierno Nacional, asegurando que está del “lado incorrecto” al asistir a la posesión de Maduro.

Cuestionó si Maduro sabe algo del Gobierno Nacional que obliga a que Colombia siempre lo respalde.

“Está claro que el Gobierno de Colombia está del lado incorrecto, del dictador, y genera muchas preguntas. ¿Por qué está el Gobierno colombiano en esto? Que no puede romper relaciones, que no sé qué… Pero qué es lo que sabe Maduro o qué es lo que pasa como para que el Gobierno no haya sido capaz de tener una posición como la gran mayoría de los países del mundo“, precisó Zuleta.

Lee También

Incluso, el periodista y escritor manifestó sentirse avergonzado por al decisión y les ofreció excusas a los millones de venezolanos que hay refugiados en Colombia por cuenta del régimen de Maduro.

“Realmente es una vergüenza, yo como colombiano siento vergüenza y no nos escuchan. Yo les ofrezco excusas a los millones de venezolanos que hay en Colombia de la actitud de nuestro presidente. Qué vergüenza”, concluyó.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.