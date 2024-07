En la noche del viernes 6 de julio, el comunicador publicó varios mensajes en su cuenta de X con los pantallazos de los mensajes que recibe constantemente en redes sociales.

Ante esto, Felipe Zuleta también dialogó con Semana dando a conocer la situación que atraviesa e indicó que le hacen comentarios homofóbicos y habló de hostigamiento en su contra.

“Yo no sé si será la bodega ‘petrista’, pero lo cierto es que cualquier cosa que digo la responden con temas homofóbicos. Quieren descalificarme porque soy opositor del Gobierno Petro, pero no me voy a dejar vencer por estas cosas”, aseguró Zuleta a la revista.

De igual manera, el periodista mostró su preocupación por el riesgo que corre en el caso de que se materialice el acoso que sufre en ese tipo de plataformas.

Felipe Zuleta pide a la Fiscalía investigar los mensajes en su contra

En este sentido, desde la misma red social mencionó a la fiscal Luz Adriana Camargo y al ente investigador, solicitando que se investigue el caso.

“Que la Fiscalía actúe y que investigue, eso es un delito y debe llevarse el tema a las últimas consecuencias. Sin embargo, no creo que la señora fiscal haga eso. Pero es muy peligroso porque uno sale a la calle y le dicen de todo a uno”, recalcó.

