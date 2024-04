Felipe Zuleta tuvo la particular reacción luego de que Gustavo Petro hubiera dicho que las más de 500.000 personas que –según cifras oficiales– protestaron por su gestión el pasado 21 de abril en varias ciudades tenían como fin tumbarlo del poder.

Y habló de un supuesto “golpe” en su contra por las manifestaciones que trascurrieron sin alteraciones del orden público con cerca de 90.000 marchantes en Bogotá y más de 350.000 en Medellín.

Además, en otra publicación indicó que no se piensa atornillar a la Presidencia, ya que muchos especularon en las marchasque la idea de jefe del Pacto Histórico era modificar la Constitución para perpetuar su mandato.

“Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”, escribió.