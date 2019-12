green

Gutiérrez, en entrevista con Blu Radio, dijo que a él le gusta el servicio público y siempre se ha preparado para eso. Así pues, el alcalde de Medellín destacó que quiere seguir trabajando, o por su ciudad o por el país.

Como si estuviera enumerando sus cualidades en el medio radial, el saliente mandatario de la capital antioqueña hizo un repaso por su experiencia como servidor público:

“Yo fui concejal de Medellín, ya fui alcalde, y cuando he ocupado cualquiera de esos espacios lo he hecho con mucha pasión y dedicación. Si se van abriendo espacios, llegaré hasta donde la gente me lo permita, hasta el cargo más importante o el más humilde”.

Gutiérrez no se quedó ahí y durante su diálogo con esa emisora dijo: “Vale la pena seguir trabajando, esto me mueve, ha sido mi pasión y así lo he demostrado”.

Ricardo Ospina, periodista de Blu Radio, redondeó la idea de Gutiérrez, quien no hizo explícita su intención de llegar a la Presidencia, pero no la negó: “Mi traducción es: Federico Gutiérrez sí quiere ser presidente de Colombia, dependiendo de la coyuntura política”.

Tras la contundente afirmación del comunicador, el alcalde de Medellín no lo desmintió, lo que pondría de manifiesto su deseo de llegar a la Casa de Nariño.

De igual forma, cuando le preguntaron si le ofrecieron algún ministerio desde el Gobierno Nacional, Gutiérrez evitó responder: “No me ponga a hablar de esas cosas, Ricardo. Yo estoy dedicado a la familia”.

Sin embargo, ante la insistencia de Ospina, Gutiérrez cedió: “En algún momento sí […] el presidente es una persona a la cual le tengo un gran respeto”.