Los afectados habitan en el conjunto residencial Bolonia, y hasta allí llegó una cámara de Noticias Caracol para escuchar sus quejas ya que en los últimos meses les llegaron facturas por el cobro de celulares y planes de telefonía.

Una de las víctimas es María Silva, una mujer adulta que dijo que las personas que llegaron repartiendo mercados llevaban puestos “uniformes que decían Alcaldía de Usme”, y que cuando les preguntó de dónde venían ellos le dieron la misma información.

La denunciante dijo que le entregaron 4 libras de arroz, una libra de lenteja, una de fríjol, un frasco de aceite y una cubeta de huevos; que suman unos 25.000 pesos, y que le pidieron la fotocopia de su cédula y la huella.

“El señor me dijo: ‘Ponga la huella ahí’, y me mandó a limpiar el dedo con el borde del andén porque no cogía. Tras del hecho, me sacaron 4 celulares”, explicó Silva.