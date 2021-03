green

El presidente Iván Duque confirmó este martes las medidas preventivas que se tomarán en Colombia durante las próximas dos semanas, para evitar que en abril y mayo el país esté lamentando un tercer pico de la pandemia.

El mandatario señaló que vuelven el toque de queda nocturno y el pico y cédula. Sin embargo, esas medidas solo aplicarán en los municipios del país que tengan determinada ocupación en sus unidades de cuidados intensivos. A continuación, los detalles que entregó el presidente:

“Para los fines de semana del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo, y del 31 de marzo al 5 de abril, es decir, desde el próximo miércoles, jueves santo, viernes santo, sábado y domingo, van a regir las siguientes restricciones:

Pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70 %. Esta medida es preventiva y necesaria, para no vivir en las próximas semanas un tercer pico severo en abril y mayo.

Vamos a tener las siguientes restricciones a la movilidad:

Restricciones a la movilidad nocturna desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en aquellos municipios donde la ocupación UCI esté por encima del 70 %, y de las 12:00 a.m. a las 5:00 a.m. en aquellos municipios donde las UCI estén por encima del 50 %”.

Así las cosas, los colombianos deberán estar atentos a los anuncios que hagan los mandatarios locales de las ciudades en las que viven, para saber si la ocupación de las camas UCI en sus regiones hace que para ellos aplique uno u otro toque de queda nocturno.

En el caso de Bogotá, la capital del país aplicaría para el toque de queda nocturno de 12:00 a.m. a 5:00 a.m., ya que la ocupación de sus camas UCI es menor del 70 %. Algunos municipios de la Costa Atlántica sí se verían obligados a cumplir el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

Este fue el anuncio hecho por Duque en el programa de televisión ‘Prevención y Acción’: