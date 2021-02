Este martes llegaron 696 vacunas contra el coronavirus a Sincelejo, apenas el 1,4 % del lote de 50.000 dosis de Pfizer que aterrizó en el país el pasado lunes. Sin embargo, a pesar de ser muy pocas, las autoridades escoltaron el paquete con una caravana de seguridad que está siendo ampliamente criticada durante las últimas horas.

Más de 10 coches acompañaron el recorrido de las 696 vacunas hacia la bodega en la que fueron albergadas, para luego ser distribuidas en todo el departamento de Sucre. Lo llamativo es que en la caravana también estaban un par de automotores similares a unas tanquetas y casi una decena de motos de la Policía.

Además de que el despliegue de seguridad visualmente se vio muy numeroso, a las personas que advirtieron su paso también les resultó ruidoso. Las autoridades encendieron a todo volumen algunas sirenas de los vehículos de seguridad que estaban detrás de las vacunas.

En las redes sociales se viralizaron un par de videos del despliegue hecho para recibir apenas 696 vacunas, y las críticas y burlas no se hicieron esperar. Usuarios en diferentes plataformas calificaron como un “show” lo que hicieron los encargados de recibir las dosis y fue recurrente el comentario de que cosas como esas “solo pasan en Colombia”.

En Sincelejo se aplicó la primera vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Pasadas las 9 de la mañana, la enfermera Verónica Machado tuvo el privilegio de ser inmunizada. Al acto asistieron el presidente Iván Duque, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

Este miércoles también se aplicarán las primeras dosis en Montería, mientras que el jueves 18 de febrero será el turno de otras ciudades como Bogotá y varias capitales más. Por el momento, el país sigue a la expectativa de ver si en las próximas semanas de febrero llegarán las más de 1,1 millones de vacunas que prometió el Gobierno para este mes.

A continuación, algunas de las críticas que se generaron en redes sociales para la caravana de seguridad que escoltó las 696 vacunas que llegaron a Sincelejo:

