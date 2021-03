El mundo del ‘gaming’ ha crecido y artefactos enfocados en ese campo toman más protagonismo. ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentado el ROG Phone 5, un dispositivo diseñado para los ‘gamers’. Esta es la publicación que hizo la marca en Twitter:

#ROGPhone5 is finally here!

Check the different options and colors here

👉 https://t.co/n3wT6JVRb6#ForThoseWhodare

— ROG Global (@ASUS_ROG) March 11, 2021