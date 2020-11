green

Sergio Fajardo hizo énfasis, en entrevista con Noticias RCN, en que jamás ha estado involucrado con las Farc, por lo que el expresidente Álvaro Uribe no está en lo correcto.

“El señor expresidente Uribe está muy equivocado. Yo nunca he gobernado con Juan Manuel Santos, nunca he tenido un cargo con Juan Manuel Santos. Ahora, yo estoy a favor del acuerdo de paz, pero eso no me hace ni ser de Juan Manuel Santos ni ser de las Farc”, manifestó Fajardo.

El cruce entre los políticos antioqueños comenzó cuando el candidato presidencial aseguró que este sería el último gobierno uribista, y que ya era hora de que el expresidente se retirara de la política.

Uribe, entonces, dijo que un gobierno de Fajardo sería como volver a uno de Santos, cosa que reiteró su hijo Tomás Uribe.

Por el pronunciamiento del primogénito del expresidente, al que algunos uribistas quieren como candidato presidencial, Fajardo también se pronunció.

Aseguró, en un trino, que están divulgando “mentiras” para “eliminar al que piensa diferente”, y que Colombia ya tuvo suficiente de Uribe y Santos, como se lee a continuación:

Hace 21 años arrancamos a pie en Medellín, no recibimos ninguna herencia política de nadie y así seguimos. No somos candidatos de nadie, tenemos nuestra identidad. Uribe y Santos suficiente. Vamos para otro capítulo. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 23, 2020

Finalmente, dio atender que no era el momento de discutir sobre la contienda electoral del 2022, teniendo en cuenta la crisis sanitaria y de seguridad que atraviesa el país.