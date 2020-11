green

Luis Carlos Vélez publicó este domingo un mensaje que parece una indirecta para todos los colegas que lo han criticado recientemente; aunque sus detractores también aprovecharon para preguntarle si era una autocrítica.

El periodista, que dirige el programa matinal de la F.M., se despachó escribiendo: “La arrogancia periodística de muchos es creer que solamente su contenido es el que vale la pena, el impoluto, el superior intelectualmente. Nunca se equivocan, son perfectos y si no se piensa como ellos, entonces no mereces nada, no eres nada…”.

Aunque no está claro si es un mensaje para alguien o simplemente un pensamiento dominguero, al periodista le cayeron con todo porque el final de su mensaje fue “así es la élite de los apellidos”.

Del apellido Vélez por ejemplo — Camilo Andrés Rojas (@kmilorojasp) November 22, 2020

Los velez por ejemplo. — Leandro Riveros (@Leandro_Riveros) November 22, 2020

Se autocritica 😂😂😂😂 — San Vélez 14🌟 (@SandritaVelez01) November 22, 2020

Mor ¿te estás describiendo? — Doctor Ácido (@soyreflujo) November 22, 2020

Luis Carlos Vélez ha sido el blanco de muchas críticas recientemente por su cubrimiento a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque luego de ese evento fue diagnosticado con covid-19.

Hace algunos meses, Vélez había enviado una indirecta a Daniel Samper y Daniel Coronell luego de que ellos salieran de la revista Semana, pero no se conoce de algún encontrón reciente entre ellos.