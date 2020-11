Luis Carlos Vélez apareció en un video publicado en Twitter, con un tapabocas y afectado por el resultado de la prueba que arrojó positivo para COVID-19.

“Buenos días, acabo de recibir mis resultados, como lo tenía previsto, soy positivo de coronavirus. No me siento tan mal, tuve peores días. Hoy he tenido una mejora importante, ayer también”, explicó Vélez en la grabación.