“Positive Covid-19”, fue lo que escribió la expresentadora de entretenimiento de Noticias Caracol, en la red social.

El corto mensaje lo acompañó Siad Char con una foto de ella, en una cama y luciendo tapabocas.

La publicación de la esposa de Luis Carlos Vélez, que se puede ver a continuación, ha generado decenas de mensajes de solidaridad.

Luego de que Siad Char contara que dio positivo para coronavirus, su esposo le dejó un comentario en la mencionada publicación de Instagram.

El periodista, que recientemente fue víctima de matoneo por un video sobre las elecciones de Estados Unidos que le sacaron de contexto, le dio ánimo a su pareja y lo primero que le dijo fue “vamos, amor”.

Esta es una captura de pantalla de lo que el famoso le dijo a su pareja:

Luego de que el periodista sufriera ‘ciberacoso’ por un video sobre las elecciones de Estados Unidos 2020, que dejó como ganador a Joe Biden y como primera dama a su esposa Jill Biden, decidió hacer una reflexión al respecto en su cuenta de Instagram y explicar qué fue lo que le sucedió.

“A mí me ocurrió esta semana, cubriendo las elecciones de Estados Unidos, cortaron un video y pusieron a rodar una cosa que yo no dije. Yo nunca dije que Joe Biden debía conceder [la presidencia, si la ganaba], simplemente mostré un escenario hipotético y trataba de dar algunas explicaciones. Seguro las cosas se pueden decir mejor, para que no entren en malentendidos, pero lo que no debe ocurrir es que nos utilicen como presas para destruirnos y para que algunas personas manipulen y saquen adelante intenciones oscuras que seguramente tienen”, fue parte de lo que dijo Luis Carlos Vélez en su video, que subió con el numeral #NoAlMatoneo.