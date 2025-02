En las últimas semanas han surgido diversos discursos acerca de la encarcelación de la ‘influencer’ Daneidy Barrera, conocida más popularmente como ‘Epa Colombia’, a una condena de 5 años y 2 meses en la cárcel el Buen Pastor en Bogotá.

La decisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia y ya fue criticada por el presidente Gustavo Petro durante el polémico consejo de ministros que se transmitió al aire el martes 4 de febrero.

Sobre esta afirmación, un nuevo reportaje publicado por la casa editorial El Tiempo conoció si realmente ‘Epa Colombia’ pagó por los daños causados a las instalaciones de Transmilenio en 2019, como aseguró el presidente Petro.

La realidad es que la joven de 28 años, hasta el momento, no ha hecho ninguna retribución económica a la empresa Transmilenio S.A encargada del funcionamiento del sistema masivo de transporte público, dijeron fuentes cercanas a El Tiempo.

De acuerdo con la investigación de la mencionada casa editorial, para 2019, año en el que ocurrieron los hechos, los daños en las instalaciones del sistema más el dinero que se dejó de percibir, por, entre otras cosas, la falta de pago en pasajes, “sumaban 1.250 millones de pesos, pero que hoy puede ser mucho más dinero”, aseguran.

“No ha entregado un solo centavo. Si ella no paga los daños ocasionados bajo la figura de reparación integral no va a poder recibir beneficios de excarcelación anticipada que puede ser hasta en 2 años y medios, sino que deberá pagar la totalidad de la pena. No importa que trabaje o estudie para rebajar”, dijo la fuente a El Tiempo.