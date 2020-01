El estudiante de sociología de la universidad Nacional hizo la fuerte acusación durante un Facebook Live de la Revista Semana (minuto 20), donde explicó que esa propuesta se la hicieron después de su detención, en febrero del 2017.

“Una vez legalizada la captura, ya sabía que iba para La (cárcel) Modelo, la policía me ofrece, a cambio de dinero y a cambio de meterme en un plan de protección de testigos, que acepte cargos y que me autoinculpe. Yo me niego”.