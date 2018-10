Según Abelardo de la Espriella, su reacción hostil en medio de la entrevista con Vicky Dávila, que terminó en un agarrón entre él y Ariel Ávila, se desató por una ofensa que, dice, no se podía aguantar.

“Acepto que esos bandidos de la izquierda y los mamertos me digan de todo (…) pero ese día Ariel Ávila me dijo que yo era violador de niños y yo soy padre de tres niños, defensor de los niños, de las mujeres abusadas. Y una cosa como esas no le acepto a nadie, hay cosas que un hombre no puede aceptar, y un hombre tiene la obligación de defender su honor cuando es mancillado de esa forma”, afirmó el abogado en la entrevista con ‘Juanpis González’.

De la Espriella dijo también que no le importa que le digan “paraco” porque no lo es, ni que le digan asesino porque no ha mandado a matar a nadie.

“Esas son historias construidas por la izquierda, yo soy un tipo de derecha y de convicciones, sin aspiraciones políticas. Creo que el comunismo es una plaga, el socialismo, la izquierda… eso es una plaga que le ha hecho mucho daño a la humanidad”, agregó el abogado.

Sobre el incidente con Ávila, dijo que volvería a alegarle como ese día, en el que casi se van a las manos, porque no se deja faltar así al respeto de nadie.

Esta es la entrevista con ‘Juanpis González’: