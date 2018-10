En el diálogo que tuvo con Riaño, el recocido abogado penalista habló de su estilo de vida y les envió un contundente mensaje a las personas que critican su manera de vestir.

“El día que a la mamertera y la izquierda colombiana le guste como me visto, yo me voy al exilio, o cuando yo tenga que vestirme como ellos. El día que yo me ponga una camisa de esas que se pone Iván Cepeda o Petro, prefiero el exilio a tener que ponerme ese horror encima. Lo mío es Stefano Ricci”, aseguró con enérgico tono De la Espriella.