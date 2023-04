Ruby Yaned Pardo era una niña que solía nadar en los ríos de la zona rural del Meta y jugar con los animales de su entorno. En 1989, cuando apenas tenía 15 años y cursaba quinto de primaria, fue reclutada por las Farc. Su hermana, Yolanda Pardo, quien también fue reclutada, tuvo información de Ruby hasta 1997, cuando fue dada por desaparecida. 26 años después, la Unidad de Búsqueda entregó el cuerpo de la víctima a la familia.

“Ruby nos buscó, nos reunió como familia en este momento”, dice uno de los mensajes con los cuales los allegados a la joven reclutada recibieron el cuerpo, en medio de una entrega digna liderada por la Unidad. La familia, además, acompañó los restos de Ruby Pardo junto a las antiguas fotos que conservaron en el hogar.

De Ruby Pardo, en los noventa, solo tuvo información su hermana Yolanda, quien fue reclutada con solo 12 años en 1990. Una vez Yolanda terminó su ciclo en la guerrilla y se acogió a los Acuerdos de Paz, en 2016, decidió apoyar a la Unidad de Búsqueda para encontrar respuestas sobre el paradero de su hermana. La investigación arrojó que Ruby Pardo falleció en medio de hostilidades y que su cuerpo fue enterrado en el cementerio municipal de San Juanito (Meta), en 1997.

“La labor de la Unidad de Búsqueda ha sido muy importante para mí porque me dio oxígeno. Me quitó un peso de encima que yo tenía de no saber nada sobre el paradero de mi hermana, por eso estoy muy agradecida con la entidad, porque me ha dado vida y ganas de salir adelante. Ya tengo a mi hermana, ya la puedo visitar y le puedo llevar un ramo de flores azules que tanto le gustaban”, señaló Yolanda Pardo.