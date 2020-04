green

“Le dijimos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS): ‘Bueno, analice qué es lo que hay detrás de estas máquinas, y la OPS analizó, y esas máquinas no son compatibles ni con el tipo de pruebas ni con el tipo de reactivo ni con el tipo de material que se maneja en Colombia”, dijo el mandatario en Blu Radio.

“En el caso particular de esas máquinas que se usan para pruebas, son máquinas que funcionan particularmente con cierto tipo de reactivos, con cierto tipo de implementos”, precisó Duque. “Yo no soy experto en eso, por eso delegamos en la OPS y al hacer ellos la evaluación, la conclusión que nos transmiten a nosotros es que sencillamente esas máquinas no son compatibles con el tipo de herramientas y de pruebas que utiliza Colombia. Y me parece que es una respuesta muy clara y que dispersa la discusión política”.

Duque recordó que las máquinas las “salió a ofrecer públicamente” Nicolás Maduro y contrastó ese hecho con que la OPS “es la que ha estado llevando nuestra colaboración en materia de salud, pues que sea una colaboración efectiva, que esto no sea simplemente un juego político”.

De las máquinas que ofreció Maduro —por las cuales este fin de semana la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez dijo maniqueamente que Duque las había rechazado y que su respuesta era “inaudita”— el presidente colombiano también dijo en la emisora que “seguramente no sirven para otros países. De pronto a ellos [a Venezuela] sí les sirven”.

“Si hay un gobierno en América Latina, y perdóneme que haga esto porque normalmente soy modesto en estas cosas, si hay un país de América Latina que ha mostrado fraternidad, que ha mostrado sentido de urgencia y diseño de política frente a la población migrante, es Colombia”, agregó Duque.