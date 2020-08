Además señaló, en entrevista con Radio Nacional, que sus manifestaciones sobre el caso de Uribe, y la decisión que la Corte Suprema de Justicia tomó contra él, han sido bajo su derecho a la libre expresión, y que en ningún momento atacó a las instituciones.

“Yo no estoy atacando a la justicia. Yo no estoy atacando a las instituciones, lo dije desde mi primer pronunciamiento. Pero también he sido claro en lo que dice el artículo 20 de nuestra Constitución [sobre la presunción de inocencia]. Yo estoy haciendo es un llamado a una gran reflexión nacional”, declaró Duque.